رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن وخطوات الحصول على النتيجة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الأردنية وذويهم عن رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن، للحصول على النتائج النهائية، وعليه تصدر محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الساعات الماضية، وخضع لامتحانات التوجيه التكميلي للعام الدراسي 2022-2023، 95 ألف طالب من جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الأردنية عمان، يتم نشر النتائج ورابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن على الموقع في حال صدورها، كون الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وأنها غير مسؤولة عن أية نتائج تصدر عن أي جهة أخرى، بعد أن أدى الطلاب امتحانات الإرشاد التكميلي للعام الدراسي الحالي منذ 30 ديسمبر العام الماضي وحتى 22 يناير من العام الجاري.

موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية بالأردن

كما أوضحت التربية والتعليم الأردنية، أن نتائج اختبارات طلاب الثانوية الأردنية من المقرر إعلانها في النصف الثاني من فبراير الجاري؛ أي بداية من غد الخميس وحتى 15 من الشهر ذاته.

خطوات استخراج نتائج التكميلي لطلبة التوجيهي 2022

ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وتطرح الوزارة رابطًا إلكترونيًا للحصول على النتائج، ثم اختيار تبويب نتائج الدورة التكميلية بالضغط على الدخول، وفور إعلان النتائج يتم وضع رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن للحصول على النتيجة أو الدخول مباشر من خلال الضغط على هذا الرابط، وأخيرا يتم اختيار رمز نتائج الدليل التكميلي، وإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم المقعد وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح للحصول على النتائج والتأكد من النجاح.