رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس.. من أكثر الجمل البحثية التي تصدرت «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول للعام الدراسي الحالي.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 إلكترونيًا.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهو الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنـــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، أو الدخول بشكل مباشر من خلال الضغط هنــا.

إدخال رقم جلوس الطالب، والضغط على عرض النتيجة.

تظهر بعدها نتيجة الطالب.

موعد بداية الترم الثاني 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أن موعد عودة الفصل الدراسي الثاني 2022 سيبدأ من يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وبهذا يكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية نحو 97 يومًا، بما يعادل نحو 32 أسبوعًا، وتعقد امتحانات الترم الثاني للصفوف النقل من 7 مايو للشهادة الإعدادية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، والتي اعتمدها الوزير الدكتور طارق شوقي.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت بشكل قاطع، أنه لا صحة لما يتردد عن مد إجازة الترم الثاني، أو تأجيله بسبب زيادة الإصابات بجائحة كورونا، ومتحور أوميكرون، أو تغير موعد الإجازة.