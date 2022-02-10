«التعليم» تحدد الشهادات غير المعادلة للثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشهادات غير المعادلة للثانوية العامة في عدد من الدول، موضحة أن الشهادات غير المعادلة للثانوية السعودية هي القرآن الكريم وتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية والعربية والعلوم الاجتماعية والإدارية والمعاهد الصناعية والتربية الخاصة «السمعي والبصري» والمشروع الشامل للصف الثالث المتوسط ثانوية المقررات الحديثة والثانوية الموحدة نظام الثلاث سنوات والنظام التراكمي.

تعرف على الشهادات غير المعادلة في العراق وتونس

وأضافت الوزارة في خطاب لها موجه إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية، أن الشهادات غير المعادلة في دولة الكويت هي الثانوية العامة الموحدة نظام المستويات وثانوية المقررات القديمة أي التشعيب وجميع شهادات التعليم التطبيقي والعلوم الشرعية والتربية الخاصة وتعليم الكبار والمسائي والمنازل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الشهادات غير المعادلة في العراق هي النظام التطبيقي بالمرحلة الإعدادية أي الثانوية العامة وجميع الشهادات الصادرة من إقليم كردستان العراق والثانوية الصناعية والزراعية والعلوم الشرعية، وفي تونس جميع الشهادات الصادرة بالمرحلة الإعدادية والثانوية.

«التعليم»: الشهادات الصادرة من اليونسكو غير معادلة للثانوية العامة في مصر

وبالنسبة للإمارات، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الشهادات غير المعادلة في الإمارات هي جميع الشهادات الصادرة بالمرحلة الإعدادية والثانوية «المسار العام والمسار المتقدم» والشهادات الصادرة من هيئة المعرفة والعلوم الشرعية وتعليم الكبار والمنازل، وفي الأردن شهادة الثانوية العامة «الصحي والتمريض» وتعليم الكبار والمنازل والعلوم الإنسانية، وفي فلسطين الشهادات الصادرة من اليونسكو والأندرو وتعليم الكبار والمنازل وشهادة الإنجاز والعلوم الشرعية والعلوم الإنسانية.

وأكدت أنه بالنسبة لدولة سوريا، شهادة الثانوية الصناعية والدبلوم السنوي وتعليم الكبار والمنازل والإعدادية المهنية والعلوم الشرعية، وفي لبنان جميع الشهادات الصناعية والبكالوريا بجميع فروعها وتعليم الكبار والمنازل.