«التعليم» تحدد دور المرافق للطالب في امتحانات الثانوية العامة 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة إقرار اللجنة الطبية المركزية بالمديرية التعليمية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه في امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي ولا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وترفق معها صورته ويتم ختمها بخاتم الشعار.

«التعليم» تحذر من مساعدة المرافق للطالب في أداء رسومات الامتحان

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات تقع المسؤولية على شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصيلة فور الانتهاء من تسجيل الحالة، مؤكدة ألا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في المواد التي تشمل رسومات هندسية أو توضيحية التي تتطلبها الإجابات.

وأوضحت أنه يجب على المرافق كتابة ما يُملى عليه الطالب فقط في الامتحان دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقاً للهجاء الذي يسمعه، لافتة إلى أنه إذا حدث للطالب عذر قهري «مرضي أو غيره» أثناء أدائه للامتحان في مادة أو أكثر يمنع استمراره في أداء الامتحان يُعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.