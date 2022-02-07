وزير التربية والتعليم يكرم معلمة الدقهلية ويشيد بدورها

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذة وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي تعرضت للاعتداء من قبل أولياء أمور الطالبات، لحرصها الدائم على منع ظاهرة الغش خلال الامتحانات.

المعلمة وداد حمدي: ما قمت به واجبا على كل معلم

وأعربت المعلمة وداد حمدي عن سعادتها لتكريمها من قبل الدكتور طارق شوقي بداخل وزارة التربية والتعليم الفني، وأشارت خلال اللقاء إلى أن ما قامت به واجبًا على كل معلم، إذ أنها اعتادت اتباع أخلاقيات المهنة منذ التحاقها بالعمل كمدرسة، وعن سؤال الدكتور شوقي لها عن رأيها للقضاء على حالات الغش، أجابت أنه من الضروري اتباع إجراء بمنع تواجد أي ازدحام أمام المدرارس خاصة فترات الامتحانات، مما يؤثر سلبًا على انضباط عملية الامتحانات داخل أسوار المدارس، واختتمت برسالة لكل ولي أمر، «أزرع جوة ابنك اجتهد وذاكر وأعمل اللي عليك، وبلاش تبص للدرجة هتوصل لتحقيق حلمك بدون غش».

الوزير يهدي شهادة تقدير للمعلمة وداد حمدي

وأهدى الدكتور طارق شوقي، شهادة تقدير للأستاذة وداد حمدي تكريمًا لها على تفانيها في العمل، جاء ذلك فى إطار اهتمامه بإلقاء الضوء على النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بكل إيجابية في عملهم، وأعرب شوقي عن سعادته بنموذج المعلمة صاحبة الضمير الذي لا يتأثر بكل الظروف وتتمسك بالمُثل وتضحي من أجلها.