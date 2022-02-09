سلوى عثمان تتحدث عن حياتها الشخصية: زوجي حنين ونعمة في حياتي

كشفت الفنانة سلوى عثمان، الكثير من حياتها الشخصية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، إذ ذكرت أنها تُحب زوجها بشكل كبير للغاية، كونه يمتاز بالحنان والبساطة معها، «زوجي حنين وبسيط، ومستحمل شغلتي وتأخيري وعدم ثبات المواعيد».

زوجها متقبل جدًا لفكرة عملها رغم صعوبته

أضافت «عثمان»، أن زوجها متقبل جدًا لفكرة عملها، رغم صعوبته وغيابها عن المنزل لساعات طويلة من اليوم، «هو راضي ومبسوط وبيحب شغلي، وإن شغلي يبقى حلو، والناس مبسوطة منه، زوجي دائما واقف جنبي، ومش بيتضايق من شغلي، بحاول أخليه يحس أني مش مقصرة، واحنا الاثنين جنب بعض دايما، وهو نعمة في حياتي».

تحاول تقديم أدوار تعبر عن البيت المصري

وأكدت سلوى عثمان، أنها تحاول تقديم أدوار تعبر عن البيت المصري «بحاول أمثل بقلبي دايما، ومبسوطة إن إحساسي بيوصلكم»، مؤكدة أنها جسدت شخصية مشرفة مطعم داخل أحدى الفنادق ضمن أحداث مسلسل «الغرفة 207»، وحدثت فيها مواقف مفاجئة ومرعبة، هذا العمل مأخوذ عن مجموعة قصصية للراحل أحمد خالد توفيق.

أحداث المسلسل تدور على مدار 10 حلقات

أوضحت أن أحداث المسلسل تدور على مدار 10 حلقات، وهو من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، ويواصل المخرج محمد بكير تصوير المشاهد الأخيرة، لعرضه في الفترة المقبلة، من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، إذ تتوالى أحداث العمل بشأن جريمة قتل، في إطار «الفلاش باك»، يُقتل في أولى الحلقات لتعود الشخصية لسرد ما مضى من أحداث.