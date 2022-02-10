بأرباح 66 ألف جنيه.. اعرف تفاصيل فتح مشروع بيع البطاطس والزلابيا

مع زيادة أعباء الحياة يتجه العديد من الأشخاص لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، لتوفير فرصة عمل جديدة، لذلك ينشر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من دراسات الجدوى لأكثر المشاريع تحقيقًا للأرباح والأكثر طلبا في السوق المصري.

ويحتاج فتح مشروع خاص رأس مال، أو تمويل للمشروع من جهات موثوقة، وهو ما يوفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت دراسة جدوى خاصة بمشروع بيع البطاطس والزلابيا أن النشاط يعتبر من الأنشطة التي تلقى رواجا هائلا في المجتمع في الآونة الأخيرة، لذلك أصبح هناك حاجة ملحة ومطلوبة بكافة المناطق، خاصة مع التطور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الطلب على هذا النوع من الحلويات في مصر.

وأضافت الدراسة التي نشرها جهار تنمية المشروعات، أن هدف المشروع توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

ولفتت دراسة الجدوى إلى أن مبيعات المشروع تتمثل في بيع منتجات الحلويات والبطاطس: «البطاطس المقلية، الزلابيا، صوابع زينب، بلح الشام».

تكاليف المشروع والأرباح المتوقعة

وأوضحت أن هناك احتياجًا دائمًا إلى هذه الحلويات وانتشارا كبيرا لها لأن رأس المال فيها يتميز بالانخفاض بسرعة الدوران نظرًا للطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد مستخدميها في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع سواء رأس المال أو القرض، تقدر بنحو 127 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها، وهي رأس المال المطلوب لبدء المشروع، وتقدر وفق الدراسة بـ71 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنَّه يجري إصدار قرض للمستفيد يبلغ 65 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول حوالي 66 ألف جنيه.