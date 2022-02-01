دراسة جدوى مشروع مطعم سمك بأرباح 104 آلاف جنيه

قبل البدء في مشروع وإدارته، لا بد من التأكد من أرباحه وأنَّ السلعة أو الخدمة التي تقدم للجمهور تلقى رواجا كبيرا، فيما تعد المشروعات التي تلامس الاحتياجات الأساسية والضرورية للإنسان أكثرها ربحية، مثل الحاجة إلى المأكل والملبس، وبالتالي فإن المطاعم التي تقدم مختلف الأطباق لا بد أن تحظى بقبول واسع وتحقق سرعة الدوران بناءً على زيادة عدد المستهلكين.

كيف تمتلك مطعم سمك بأقل التكاليف؟

وفي دراسة أعدها جهاز تنمية المشروعات حرصا منه على تيسير فرص العمل للشباب ورواد الأعمال الراغبين في إدارة بيزنس خاص بهم، تستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية افتتاح مشروع «مطعم أسمك» ودراسة الجدوى الخاصة به؛ من تكاليف ودراسة للسوق ومعدل الأرباح المتوقع سنويا.

وبحسب الدراسة، لا يحتاج مطعم الأسماك في البداية سوى عمالة من 6 أفراد، كأحد المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، فيما يصل إجمالي رأس المال المطلوب توافره في البداية إلى 177 ألف جنيه.

قرض بـ101 ألف جنيه

كما يوفر الجهاز ميزة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات صغيرة الحجم، وهي الحصول على تمويلات بضمان المشروع؛ فإذا كانت مدخراتك لا تتجاوز 84 ألف جنيه، يمكنك البدء في المشروع فوراً بمجرد التقدم بطلب الحصول على قرض يصل إلى 101 ألف جنيه.

أما عن حجم المبيعات السنوية المتوقعة، فبحسب دراسة الجدوى المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، يصل حجم مبيعات السنة الأولى إلى 896 ألف جنيه، وخلال 5 سنوات فقط يتضاعف حجم المبيعات ليقترب من 1,3 مليون جنيه سنويا، ما يعني أن المشروع مربح للغاية.

فيما أكدت الدراسة أن أرباح المشروع تصل إلى 104 آلاف جنيه في السنة الأولى، وتتجاوز 154 ألف جنيه صافي أرباح فقط خلال 5 سنوات من بداية المشروع.

وبحسب دراسة الجدوى، خلال عام و5 أشهر فقط، يمكنك استرداد تكاليف تشغيل المشروع الثابتة من آلات ومعدات وغيره، ويتميز افتتاح مطعم للأسماك ببساطة وانخفاض تكاليف التشغيل التي تتمثل في الآتي:

- مستلزمات طهي الأسماك بأنواعها وتسويتها بالطرق المختلفة؛ من شواية ستانلس ستيل، وأطباق ومستلزمات سفرة، وأوانٍ للطهي، بجانب الخامات والمكونات الداخلة في تسوية الأسماك وتجهيزها، مثل زيت الطعام ومستلزمات التغليف، وجميعها منخفضة التكلفة لمشروع مطعم سمك.