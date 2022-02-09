10 معلومات عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه

مشروع تطوير الأسواق العشوائية، واحد من أهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، خلال الفترة الحالية، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه.

نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، وفقا لتصريحات رئيس صندوق التنمية الحضارية، المهندس خالد صديق لـ«الوطن».

10 معلومات عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية

1- السبب وراء إطلاق مشروع تطوير الأسواق العشوائية، حريق سوق التونسي في عام 2010، إذ جرى تكليف صندوق تطوي العشوائيات، من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة التجارة والصناعة، بحصر مواقع لإنشاء أسواق حديثة ومطورة، بديلة للأسواق العشوائية.

2- تحديد حجم المشكلة من حيث «المكان، الموقع، التوزيع الجغرافي، عدد الأسواق، موقع كل سوق، نشاط كل سوق»، أي عمل حصر للأسواق العشوائية، وتصنيفها على مستوى الجمهورية.

3- الهدف من مشروع تطوير العشوائيات توفير فرص عمل آدمية للمواطنين.

4- تم تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية، لظهور المشكلة، ومنها: الفقر، البطالة، الأمية، والهجرة الداخلية، وتعد الهجرة الداخلية سببا رئيسيا في ظهور العشوائيات، سواء في المساكن أو الأسواق.

5- حاول عمل إطار مؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق العشوائية، حيث هناك أكثر من مصدر مسؤول عن الأسواق العشوائية، وعليه قام الصندوق بعمل ورشة عمل لعمل إطار مؤسسي للجهات المحلية والمدنية لتطوير الأسواق العشوائية وكيفية إدارتها.

تسكين الباعة في سوق التونسي بحي البساتين

6- تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.

7- جرى الانتهاء من عمل الخريطة القومية، وجرى حصر 1105 أسواق عشوائية على مستوى المحافظات.

8- جرى تطوير حوالى 20 سوقا، فيها حوالي 3 آلاف وحدة بيع، ويجري العمل حاليا في 30 سوقا، تضم 3150 وحدة بيع، كما تم الانتهاء من تسكين الباعة في سوق التونسي بحي البساتين بالقاهرة.

الذي يضم عدة أسواق بداخله هي:

سوق شارع 16، سوق الموبليا، سوق الأثاث المستعمل، سوق أسفل كوبري التونسي، ويتميز بوجود إدارة قوية وكاميرات مراقبة.

9- يشمل المشروع عددا كبيرا من الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، فهناك أسواق في الأقصر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، المنيا، البحر الأحمر، بورسعيد، موضحا أن محافظة دمياط بها 3 أسواق هي: سوق فارسكور الذي جرى افتتاحه، سوق النيل، وسوق 51 في رأس البر، مقامة على طراز معماري يناسب المنطقة الساحلية.

10- تضم محافظة الوادي الجديد تضم 4 أسواق هي: باريس، الموقف البحري في الداخلة، سوق بلاط، والفرافرة، وسيجري تسليمها خلال الفترة المقبلة، وتضم محافظة مطروح، 4 أسواق في سيوة، مدينة براني، والضبعة، وجار افتتاحها.