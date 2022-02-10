«العليا للفيروسات»: 6 ملايين إنسان يموتون سنويا بالالتهاب الرئوي

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن الالتهاب الرئوي يعتبر أحد أخطر الأمراض التي قد يصاب بها الفرد، ويؤدي إلى نسب عالية من الوفيات، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن كل عام يتوفى حوالي 6 ملايين فرد بسبب الالتهاب الرئوي.

خطاب: الالتهاب الرئوي الأكثر انتشارًا في مصر

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الالتهاب الرئوي هو الأكثر انتشارًا في مصر، ومن أعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بوجود آلام في الصدر، وسعال يصاحبه بلغم بشكل صديد، وإعياء ثم صداع.

خطاب: وفيات وإصابات الالتهاب الرئوي كبيرة

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن وفيات وإصابات الالتهاب الرئوي كبيرة، خاصة بين الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن السبب الرئيس للإصابة بالالتهاب الرئوي لوجود بكتيريا أو ميكروب مكورات الرئوية لدى الفرد، وهو الميكروب الذي قد يتسبب بالتهاب في الأذن الوسطى، والتهاب في أغشية المخ، ويتسبب لاحقًا في تسمم بالدم.

وأكد أنه لعلاج الالتهاب الرئوي يجب تناول المضادات الحيوية، كما يوجد تطعيم يحصل عليه الفرد لمرة واحدة فقط للوقاية من الالتهاب الرئوي، خاصة لمن هم أكبر من 50 عامًا، وللأطفال تحت سن 5 سنوات.