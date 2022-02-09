«العليا للفيروسات»: استمرار التزايد في إصابات كورونا حتى نهاية فبراير

أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الإصابات ستستمر في الزيادة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، لأن سلالة أوميكرون سريعة الانتشار وساهمت في زيادة أعداد الإصابات بين المواطنين.

العليا للفيروسات: استعدادت مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات

ذكرت «أنور»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل لكورونا في ارتفاع، إذ وصلت إلى 50% بمختلف المستشفيات، مؤكدة أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالمرض أو نواقص أو احتياجات للأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن هناك استعدادت مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات.

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الحاصلين لقاح كورونا أقل عرضة لأميكرون

قالت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن سلالة أوميكرون أصبحت سريعة الانتشار بين المواطنين، فبمجرد إصابة فرد في العائلة ينتشر المرض في الأسرة بأكملها، لافتة إلى أن الحاصلين على لقاح كورونا بمختلف الجرعات أقل تعرضا لحدة أعراض المرض حال الإصابة، وفرص تعافيهم منه أكبر، إذ أن نسب الإصابات منتشرة أكثر بين المواطنين غير الملقحين.

وناشدت المواطنين بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والسرعة في الحصول على اللقاح وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث أي اعراض جانبية خطيرة، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات التي تساعد على تقوية مناعة الجسم.