«الفاو» تحذر: أزمة غذاء عالمية قد تعاني منها جميع الدول

قال عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، والممثل الإقليمي للفاو بشمال إفريقيا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بات قضية معقدة، بدأت وظهرت مع ظهور جائحة كورونا، خاصة عندما انقطعت سلاسل الإمداد للسلع الغذائية بمختلف دول العالم.

الواعر: كافة دول العالم تواجه مشكلة تغير مناخ

وأضاف «الواعر» في مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن دول العالم كافة باتت تواجه ما يعرف بمشكلة تغير مناخ، وتصحبها ندرة وشح في الموارد المائية، ما أدى إلى تقلبات في مواسم الأمطار، والتي يعتمد عليها كثير من المزارعين حول العالم في ري أراضيهم الزراعية.

وأوضح مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن تأخر هطول الأمطار وتساقطها في عدد من البلدان خالف المواعيد الطبيعية التي كانت تهطل فيها من العام الجاري، ما سيؤدي بدوره إلى تأثر المحاصيل الزراعية بسبب شح الموارد المائية، وسينتج عنه قلة في إنتاج الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأكد أن القدرة الاستيعابية لبعض البلدان فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية منخفضة، وما لديهم بات محدودًا، وبالتالي لا تستطيع الدول امتصاص ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن كل هذا يصاحبه أزمة في الطاقة لدى قطاع كبير من دول العالم، الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار الغذاء عالميا، وبالتالي سلاسل إمداد الغذاء.

وأشار إلى أن سلاسل إمداد الغذاء ترتبط بشكل وثيق على وسائل النقل التي تعتمد على الطاقة، وفي حال ارتفعت أسعار الطاقة ستؤثر تأثيرًا مباشرًا على أسعار الغذاء لكافة دول العالم.