الداخلية تطلق المرحلة 21 لـ«كلنا واحد».. سلع بتخفيضات تصل لـ60%

أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

أهداف مبادرة كلنا واحد

وتهدف المبادرة للمشاركة فى توفير مستلزمات الأسرة من «السلع الغذائية، سواء الاستراتيجية أو الأساسية، سلع معمرة، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواقن بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

طرح السلع في منافذ الداخلية

وأوضحت الوزارة أنّها ستطرح السلع في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية، الهادفة إلى تقديم الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.