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خالد عبد الغفار ينعى «زوج» سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بـ«الصحة»

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الوطن
01:42 ص | الخميس 10 فبراير 2022
وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة والسكان

نعى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، زوج الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة زوج سحر حلمي

وكان زوج الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، قد توفي إلى رحمة الله مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية. 

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