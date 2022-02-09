«الصحة»: 15% من مصابي كورونا يعانون من متلازمة ما بعد التعافي

تحدث الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، عن معاناة البعض من أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، إذ ذكر أن نسبة الذين يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، تتراوح بين 10 لـ15%، وتتمثل في الإرهاق العام وصداع وسخونية، وعدم الشعور براحة في النفس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

الأعراض تُعد طبيعية ويمكن التعامل معها عبر تناول بنادول والتغذية الجيدة

أضاف «النادي»، أن كل هذه الأعراض تُعد طبيعية، ويمكن التعامل معها عبر تناول بنادول والتغذية الجيدة، مناشدًا التوجه إلى الطبيب حال حدوث اضطراب في ضربات القلب، أو استمرار طنين الأذن، أو الصداع رغم تناول المسكنات، وهذه الأعراض تسمى أعراض متلازمة ما بعد كورونا، وهي أعراض متوقعة يتم التعامل معها بتناول أقراص باراسيتامول، وتزول تدريجيًا، كما أن وزارة الصحة خصصت عيادات في المستشفيات الجامعية لعلاج أعراض ما بعد كورونا.

أعراض المتلازمة قد تستمر 3 أسابيع وفي بعض الحالات 3 أشهر

كما كشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، عن انخفاض مدة العزل لـ5 أيام، فذكر أنه في البداية كان أسبوعين، ثم 10 أيام، ثم فترة العزل 5 أيام مع الالتزام بارتداء ماسك الوجه، لأسبوع آخر، مشيرًا إلى أنه علميًا لا يمكن لأحد أن يجزم أنه لا يمكن انتقال العدوى بعد 5 أيام، لكن الناس بدأت تستغل إيجابية كورونا لتعطل العمل، فتم خفض مدة العزل 5 أيام، كما أن أعراض المتلازمة قد تستمر لمدة 3 أسابيع، وفي بعض الحالات تستمر لمدة 3 أشهر.