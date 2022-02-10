حمو بيكا: أنا مظلوم من 5 سنين

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا تعرضه للظلم الشديد من نقابة المهن الموسيقية خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «لكل إللي عاشر حمو بيكا وعارف إن حمو طيب عمري ما جيت علي حد عشت في منطقتي 32 سنه في حالي راجل شقيان اشتغلت نجار وعلي توك توك بس عمري ما مديت أيدي علي حاجة مش بتاعتي بدأت أعمل مهرجانات، أول مهرجان نجح وأشكر ولاد منطقتي إللي سمعوني وإني نجحت بفضل ربنا وأنتم ورا مني، أكل عيشي وقف وموقوف من النقابة إللي ظلمتني 5 سنين».

حمو بيكا: النقابة قطعت عيشي

وقال بيكا: «النقابة قالت فيه ناس مزورين ومسجلين وفي الآخر خدوا الكارنيه، بحب سيادة الرئيس وأقوله أنا مظلوم يا ريس، والنقابة جاية عليا، وجاية علي لقمة عيشي وعلي حياتي، شغل خارج مصر عادي، أما داخل مصر فأنا ممنوع».

منع حمو بيكا من الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات، وكان من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

قالت النقابة في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضاف البيان: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».