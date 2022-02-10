مخرج كليب «باي باي ثانوية» لمحمد رمضان: هدفه مساعدة الطلاب

حل المخرج ياسر سامي، مخرج كليب «باي باي ثانوية» ضيفا علي برنامج insider بالعربي، وتحدث خلال اللقاء عن المغزى من قصة الكليب: «كان هدفه توجيه طلاب الثانوية العامة في التركيز بالامتحانات والابتعاد عن أصدقاء السوء، وتم تناول الموضوع بشكل فانتازي كوميدي، والقصة أن الأصحاب ممكن يبوظوا الدنيا».

وأضاف ياسر سامي: «كنا نريد توصيل رسالة بشكل كوميدي هو تركيز طلاب الثانوية العامة في المذاكرة وقت الامتحانات».

كليب باي باي ثانوية يتصدر التريند

تصدر كليب باي باي ثانوية لمحمد رمضان تريند يوتيوب في 12 دولة عربية وهم مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر.

أغنية باي باي ثانوية، غناء محمد رمضان، وكلمات إسلام شندي ومن إخراج ياسر سامي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا.. ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية.. أمي هتجبلي عربية لو جيبت 80%

بسيجارة منهم قضوا عليا.. خربوها ولاد المؤذية

أنا شايف أفلام هزلية.. حواليا شلة حرامية

أنا حواليا شلة حرامية.. عيال مش ميه ميه

أنا حواليا شلة حرامية

ولاد مؤذية.. أنا حواليا شلة حرامية

باي باي ثانوية.. مفيش عربية.. أنا حواليا شلة حرامية

ايوة فاتتني الامتحانات.. بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بترطم روسي.. خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية.. قبل امتحانات الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية.. متفقة معاهم عليا

أنا حواليا شلة حرامية.. مفيش عربية

أنا حواليا شلة حرامية.. فين رجليا

أنا حواليا شلة حرامية.. دماغي مش فيا

أنا حواليا شلة حرامية.. عطشان ادوني ميه

أنا حواليا شلة حرامية.. عيال مش ميه ميه

أنا حواليا شلة حرامية.. سيجارة فرعونية

عقلي لعبني وقالي نكمل.. ضميري تاعبني ومخي منمل

قولت أنا هعمل فورمة وأحمل.. قومت مسكت البار والدمبل