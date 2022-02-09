محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب في 12دولة عربية بكليب «باي باي ثانوية»

تصدر الفنان محمد رمضان، تريند «يوتيوب»، بكليبه الجديد «باي باي ثانوية» في 12 دولة عربية، وهي «مصر، اليمن، الكويت، الأردن، الإمارات، ليبيا، العراق، لبنان، السعودية، المغرب، تونس، والجزائر» بحسب إعلان الفنان تعبيرا عن فرحته.

واحتفل رمضان مع جمهوره، بتصدره التريند عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، إذ نشر الدول التي تصدر فيها الكليب التريند، وعلق قائلا: «باي باي ثانوية يحتل تريند يوتيوب ميوزك في معظم الدول العربية».

أغنية «باي باي ثانوية»

أغنية «باي باي ثانوية»، غناء محمد رمضان، كلمات إسلام شندي ومن إخراج ياسر سامي، من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان.

وتقول كلمات الأغنية

كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا.. ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية.. أمي هتجبلي عربية لو جيبت 80%

بسيجارة منهم قضوا عليا.. خربوها ولاد المؤذية

أنا شايف أفلام هزلية.. حواليا شلة حرامية

أنا حواليا شلة حرامية.. عيال مش ميه ميه

أنا حواليا شلة حرامية

ولاد مؤذية.. أنا حواليا شلة حرامية

باي باي ثانوية.. مفيش عربية.. أنا حواليا شلة حرامية

ايوة فاتتني الامتحانات.. بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بترطم روسي.. خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية.. قبل امتحانات الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية.. متفقة معاهم عليا

أنا حواليا شلة حرامية.. مفيش عربية

أنا حواليا شلة حرامية.. فين رجليا

أنا حواليا شلة حرامية.. دماغي مش فيا

أنا حواليا شلة حرامية.. عطشان ادوني ميه

أنا حواليا شلة حرامية.. عيال مش ميه ميه

انا حواليا شلة حرامية.. سيجارة فرعونية

عقلي لعبني وقالي نكمل.. ضميري تاعبني ومخي منمل

قولت انا هعمل فورمة واحمل.. قومت مسكت البار والدمبل

مسلسل مشوار

يذكر أن رمضان يصور حاليا مسلسل «مشوار»، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين أنور، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وإنتاج محمد سعدي.