المذيعة نوران عن مكالمة مجدي يعقوب المفبركة: مش خبيرة أصوات «فيديو»

كشفت الإعلامية نوران محمود، كواليس المكالمة المفبركة للدكتورمجدي يعقوب، عبر برنامجها «الحياة أحلى» مع الإعلامي شريف عادل على قناة «الحدث اليوم»، والتي أثارت موجة من الجدل والغضب لاعتبار البعض أنها استخفاف بالمشاهدين، وانتحال صفة جراح القلب الشهير، الأمر الذي وصل إلى وقف البرنامج ومنع المذيعين من الظهور على شاشة القناة، وتحويل فريق العمل بالكامل إلى التحقيق.

رد مذيعة «الحدث اليوم» على فبركة مكالمة مجدي يعقوب

أكدت «نوران» في أول ظهور لها عبر بث مباشر على صفحة «الوطن»، بعد مكالمة مجدي يعقوب المفبركة، أنها وفريق عمل البرنامج ليس معهم الرقم الشخصي لجراح القلب الشهير، إلا أن هناك شخص يدعى محمد جمال، أقنعهم أنه مساعد مجدي يعقوب، وعلى علاقة سابقة بالمذيع شريف عادل، وأقنعه بأنه سيجعل الجراح الكبير يشارك معه في مداخلة هاتفية في أولى حلقات البرنامج.

مساعد خفي للدكتور مجدي يعقوب

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها شريف عادل مداخلة مع منتحل صفة مجدي يعقوب، إذ سبق ونسق معه محمد جمال مكالمة في برنامج قدمه من سنة على قناة «الصحة والجمال»، وأقنعه أن من يتحدث إليه هو مجدي يعقوب، بحسبما ذكرته «نوران»: «لما عمل المداخلة قبل كده ومحصلش أي مشكلة متوقعناش إنها مفبركة وأنه شخص منتحل الشخصية، وثقنا في الراجل ده على أساس أنه طبيب وعلى صفحته كاتب إنه مساعد مجدي يعقوب».

رفض المدعو محمد جمال، إعطاء فريق عمل البرنامج الرقم الشخصي للدكتور مجدي يعقوب، مبررًا أنه رقم شخصي لا يرغب الجراح الشهير في تداوله مع الآخرين، بحسب «نوران»، لافتة إلى أن المكالمة أجريت عن طريق اتصال جماعي بينه وبين مجدي يعقوب وأدخل معهم البرنامج على الهواء، مضيفة أن هناك مكالمات قبل الحلقة بين شريف عادل ومحمد جمال أدخل معهم فيها منتحل صفة مجدي يعقوب على أساس أنه الجراح الشهير، لطمأنته بأنه سيكون معه على الهواء، وكل هذا تم إرفاقه بمحضر رسمي رقم 504 في قسم ثالث أكتوبر، قدموه ضد «جمال».

هروب صاحب المكالمة

وبعد حدوث موجة الغضب أمس على الحلقة التي تم إذاعتها مساء الأحد الماضي، تواصل شريف عادل مع محمد جمال، طالبًا منه خطاب لإدارة القناة يؤكد أن من كان بالمداخلة هو الدكتور مجدي يعقوب، حسبما أوضحت «نوران»: «قالنا هبعتلكم الخطاب، وهعمل لايف أؤكد الكلام ده.. واللي حصل وصل للدكتور مجدي وهو اتضايق جدا إن الناس مش عارفة صوته»، إلا أنه تهرب منهم بعد ذلك وأغلق هاتفه بحجة أنه مسافر لحضور عزاء شقيقه.

نوران محمود: «معرفش صوت مجدي يعقوب الحقيقي»

«معرفش صوت مجدي يعقوب الحقيقي.. أنا مش خبيرة أصوات» هكذا ردت نوران محمود، عن اتهام الجمهور لها بأنها كانت على علم بعدم صحة المكالمة، لافتة إلى أن الدكتور مجدي يعقوب بشخصه لم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني، أو تم تحويلهم للتحقيق بل تم منعهم من الظهور على القناة ووقف البرنامج، مستكملة: «صحيت من النوم لقين نفسي تريند».

وعن حملة «حق الغلابة» التي دشنها الإعلامي شريف عادل، وأنها من المفترض تحت رعاية الدكتور مجدي يعقوب، أوضحت «نوران» أنها كانت فكرة عرضها في برنامجه السابق، والمدعو محمد جمال في مداخلة هاتفية معه بالبرنامج قال: «يشرفني أكون راعي شرفي للمبادرة تحت رعاية السير مجدي يعقوب»، وبالفعل وقتها عالج طفلة مصابة بمرض عضوي، إلا أنه لم تكن هناك تبرعات يجمعها الإعلامي الموقوف عن العمل: «أنا معرفش حاجة عن المبادرة دي.. ولو شريف لم تبرعات من حد يجي يتفضل يقول».