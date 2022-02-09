كواليس ضبط مكالمة مجدي يعقوب المزيفة على الحدث اليوم: سر البصمة «فيديو»

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تفاصيل ضبط «المكالمة المزيفة» المنسوبة للدكتور مجدي يعقوب، في إحدى حلقات برنامج «الحياة أحلى» على قناة الحدث اليوم، الذي تقرر وقفه وفريق العمل اليوم، من «الأعلى للإعلام» ونقابة الإعلاميين، وإحالتهم للتحقيق، ومقاضاة المتورطين فيه.

مكالمة مجدي يعقوب المزيفة

بخصوص وقف برنامج الحياة أحلى بسبب مكالمة مجدي يعقوب المزيفة، قال نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن»: تابعنا الواقعة ليلة أمس، وجرى تفريغ الواقعة وتعامل متخصصون في الصوت، وأتينا بمقاطع سابقة للدكتور مجدي يعقوب، واكتشفنا أن هناك فرقا كبيرا بين الصوت الذي في المداخلة، وصوت الدكتور يعقوب.

وأوضح سعدة أن ما أثار الشكوك أيضا بخصوص البصمة الصوتية لمن تحدث في المداخلة، والصوت الحقيقي للدكتور مجدي يعقوب، ما قاله مقدم البرنامج، من أن هذه ثالث أو رابع مرة يتحدث فيها مع العالم المصري مجدي يعقوب.

وتابع سعدة: أعدنا مضاهاة الصوت وجدنا ان الموضوع كذب في كذب واتخذنا إجراءات عاجلة على الفور حيث اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم واستقررنا ان يكون هناك قرار رادع وحاسم وفقا لما خولنا فيه قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، وبالبحث في سجلات القيد والتصاريح وجدنا أن من تقدم هذا البرنامج غير مرخص لها بممارسة النشاط الإعلامي أي غير حاصلة على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

وقف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم

أوضح نقيب الإعلاميين أن الأمر الآخر أيضا: وجدنا ان هذا مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي في نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة في المجتمع كل هذه موانع كبيرة جدا، والأكبر منها المادة 88 والمادة 89 في قانون نقابة الإعلاميين حيث تقول المادة 88 إن الشخص الذي يمارس نشاطا إعلاميا دون أن يكون له سند قانوني العضوية او الحصول على تصريح يعرض نفسه للمسئولية الجنائية لأنه بذلك يكون منتحل صفة إعلامي.

وأشار سعدة إلى أن هناك عقوبة تأديبية مهنية وهي المنع من الظهور وعدم وجودهم على أي وسيلة إعلامية لممارستهم نشاطا بالمخالفة للقانون وهناك شق جنائي يفوضنا فيه القانون باتخاذ إجراءات وبلاغات للنائب العام في هذا الخصوص.

وواصل: وأيضا الوسيلة الإعلامية في المادة 89 التي تسمح لشخص ان يمارس نشاطا إعلاميا دون قيد أو تصريح تعرض نفسها للمسئولية الجنائية والعقوبات تتدرج ما بين إلى الغرامة وقد تصل لمرحلة غلق الوسيلة الإعلامية، أما الشخص نفسه فقد تصل العقوبة للغرامة والحبس.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة مسئولة عن 5 شعب هي مقدم البرنامج والمعد والمخرج والمحرر والمراسل، كاشفا عن أنه تم تفريغ تتر البرنامج وأنه سيتم مقاضاتهم في الشق الجنائي لممارستهم النشاط الإعلامي دون التكييف القانوني لهم.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن وقف بث برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق في اتهامهم ببث مداخلة مزيفة منسوبة للدكتور مجدي يعقوب، ثم قررت نقابة الإعلاميين وقف المذيعين ومقاضاة المتورطين في الواقعة، قبل أن تعلن القناة وقف بث البرنامج بشكل نهائي اليوم، كما خرج شريف عادل في بث على صفحته وقدم اعتذارا، وفيما الفيديو الخاص به: