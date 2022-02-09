شريف عادل محترف فبركة مكالمات لـ«مجدي يعقوب» عبر برامجه.. دوخ «السير» معاه في القنوات

أثار برنامج «الحياة أحلى»، الذي عُرضت الحلقة الأولى منه أمس، على قناة «الحدث اليوم»، ويُقدمه إعلامي يُدعى شريف عادل، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام إعداد البرنامج بتقديم مداخلة هاتفية كاذبة، يدعي فيها أحد الأشخاص أنه جراح القلب مجدي يعقوب على الهواء مباشرة، ووصف البعض ذلك بأنه كذب واستخفاف بعقل المشاهد المصري والعربي.

مداخلة مزيفة في برنامج «الحياة أحلى» على الحدث اليوم

وتفاجأ الجمهور خلال المداخلة بصوت مختلف عن صوت الدكتور مجدي يعقوب، إذ قال: «أنا سعيد بكم.. ناس محترمين وتشرفوا البلد»، فيما ردت المذيعة: «دكتور مجدي منور، وبجد لينا الشرف إن أول مداخلة تليفونية في البرنامج تكون من حضرتك»، وسخر البعض من هذا الكذب، وقال أحد رواد مواقع التواصل: «خايف الحلقة الجاية ألاقي القذافي عامل معاهم مداخلة».

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج «الحياة أحلى» على قناة «الحدث اليوم» وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين بالتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج؛ إذ أن لجنة الرصد بالمجلس تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام.

مداخلة مزيفة في برنامج «طاقة إيجابية» بقناة الصحة والجمال

ولم تكن هذه المرة الأولى للإعلامي شريف عادل، الذي يقوم بتزييف مداخلة هاتفية للجراح العالمي مجدي يعقوب؛ إذ أنه منذ عام تقريبًا زيف مداخلة لجراح القلب خلال برنامج «طاقة إيجابية»، الذي كان يُعرض على قناة «الصحة والجمال».