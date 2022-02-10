شريف عادل مذيع الحدث اليوم عن مكالمة مجدي يعقوب المفبركة: اتنصب علينا «فيديو»

مكالمة هاتفية مفبركة للدكتور مجدي يعقوب، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إذ انتحل شخص صفة الجراح العالمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة أحلى» على قناة الحدث اليوم، ويقدمه المذيعان «شريف عادل ونوران محمود»، الأمر الذي أحدث حالة من الهجوم عليهما، واعتبر البعض أنه استخفاف بالمشاهد، ما نتج عنه عدد من القرارات أهمها وقف البرنامج ومنع المذيعين من الظهور على القناة، وتحويل فريق عمل البرنامج للتحقيق.

تعليق مذيع قناة الحدث اليوم

ومن جانبه، علق شريف عادل مذيع قناة الحدث اليوم، في ظهوره الأول في بث مباشرعلى صفحة «الوطن»، عن المكالمة المفبركة للدكتور مجدي يعقوب أن البرنامج تعرض لعملية نصب واحتيال بطريقة احترافية، موضحًا أن القصة بدأت منذ نحو عام ونصف خلال تقديمه برنامج آخر على قناة الصحة والجمال، إذ دشن «شريف» مبادرة «حق الغلابة» لتوصيل المحتاجين بأصحاب المساعدات.

محضر رسمي

وخلال إحدى حلقات برنامج شريف عادل القديم، تواصل معه أحد الأشخاص يدعى محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية، وعرف نفسه بأنه أحد مساعدي الدكتور مجدي يعقوب في مؤسسته للقلب: «قالنا أنا معاكم في أي حاجة أنتم عايزينها وعرض خدماته لينا»، مستكملا بأنه بعد عدد من الحلقات عرض عليهم إدخال «السير» في مداخلة معهم كداعم للمبادرة: «وده كله مسجل وحررنا بيه محضر رسمي في قسم ثالث أكتوبر».

شريف عادل: «مشكناش للحظة أنه شخص غير مجدي يعقوب»

تواصل شريف عادل، مع منتحل صفة الدكتور مجدي يعقوب أكثر من مرة عن طريق «محمد جمال» الذي خدعه بأن من تحدث إليه هو «السير» بنفسه، حسبما ذكر الإعلامي الموقوف: «محدش شك للحظة في أنه حد تاني»، مضيفًا أنه حينما طلب منه الرقم الشخصي للجراح العالمي رفض ذلك.

وبعد حالة الهجوم الكبير على البرنامج بسبب المكالمة المزيفة للدكتور مجدي يعقوب، طلب شريف عادل من محمد جمال إرسال «إيميل» رسمي للقناة يفيد بأن المتصل هو «السير فعلا»، ورد عليه بأنه سيفعل ذلك، وسيخرج عبر بث مباشر يوضح بنفسه حقيقة ذلك، إلا أنه تهرب منه بعد ذلك واختفى: «عملي بلوكات».