مؤلف «شكرا على تعبكم»: عملنا الأغنية في 24 ساعة عشان نشكر منتخب مصر

كشف الشاعر أحمد حسن راؤول، عن كواليس تنفيذ أغنية «شكرا على كل تعبكم» التي أهدتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتخب المصري، بعد أدائه المشرف والمنافسة القوية على لقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها الكاميرون، حتى الخروج من مباراة النهائي بركلات الترجيح أمام السنغال، قائلا إنّها نُفذت بشكل مفاجئ، ولم يكن مخططا لها من قبل.

كواليس تنفيذ أغنية «شكرا على كل تعبكم»

كان الجميع يتوقع فوز منتخب مصر بنهائي أمم أفريقيا 2022 والعودة بالكأس الثامنة إلى مصر، إلا أنّ الخروج غير المتوقع دفعه إلى تقديم أغنية كـ«هدية» للمنتخب، قائلا لـ«الوطن»: «المنتخب أدى أداء رجولي، والخروج من البطولة مكانش متوقع، وده خلانا عاوزين نشكر المنتخب».

تنفيذ الأغنية من التأليف إلى التلحين والإذاعة استغرق نحو 24 ساعة فقط، حسب ما أوضح «راؤول»: «اشتغلت عليها الصبح، واستلمها الملحن أدهم دهيمة وخلصها، ووزعها إلهامي دهيمة وأحمد حسام، واتغنت واتذاعت تقريبا في 24 ساعة أو أقل»، مضيفًا أنّ الشركة المتحدة وفرت جميع الإمكانيات من أجل إنجاز العمل الفني في أسرع وقت.

راؤول: «كنا عايزين نقولهم عملتوا اللي عليكم»

فكرة الأغنية جاءت من منطلق تقديم الشكر والدعم للاعبي المنتخب الوطني بعد الأداء المشرف والرجولي الذي قدموه خلال مشوارهم الصعب في بطولة كأس أمم أفريقيا، بحسب «راؤول»: «كنا عايزين نقولهم عملتوا اللي عليكم».

أغنية «شكرا على كل تعبكم» من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع ومكساج إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن كلمات الأغنية «شكرا على كل تعبكم ومتبكوش وارفعوا راسكم.. كملوا أحلامنا الجاية كلنا عارفين إخلاصكم.. دايسين بتهدوا في صخر.. حاسين بيكم بالفخر لسه اللي هييجي بتاعكم.. على كتفكم أحلام مصر».