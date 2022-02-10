علي جمعة يضع روشتة لتكفير الذنوب اليومية..«أتبع السيئة الحسنة تمحها»

يمر الإنسان بالعديد من المواقف التي تؤثر عليه يوميا، ما يجعله يرتكب بعض الذنوب، ويطرح البعض سؤال حول كيفية مغفرة الذنوب التي يرتكبها العبد يوميا، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث وضع روشتة يومية لتكفير الذنوب.

تكفير الذنوب اليومية

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ: يَا بَنِي آدَمَ، قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَأَطْفِئُوهَا بِالصَّلاةِ»، والذنوب نار، ونحن طول النهار نوقد في نار من الذنوب التي نفعلها، وهناك مكفرات لهذه الذنوب اليومية التي يرتكبها الجميع.

من مكفرات الذنوب: الوضوء

وأضاف «جمعة»، في منشور عبر «فيسبوك»، أنّ الوضوء من مكفرات الذنوب، وأنّ الذنوب تسقط من المتوضئ كما يسقط الورق من الشجر، والصلاة من مكفرات الذنوب، والذكر والاستغفار من مكفرات الذنوب، وبر الوالدين من مكفرات الذنوب.

من مكفرات الذنوب: صلاة الجمعة

وأشار علي جمعة، إلي أن صلاة الجمعة، وهي فرضٌ على كل ذكر بالغ من أمة النبي صلى الله عليه وسالم، إذا خلا من المرض، والعوائق، والسفر ونحو ذلك، وهي ليست فرضًا على المرأة، ولكن يجوز للمرأة أن تُصلي الجمعة، وإذا واظبت على صلاة الجمعة كانت الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما «من الجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهما».

العمرة والحج والمرض والسعي على الرزق

وقال الدكتور علي جمعة، إن رمضان من مكفرات الذنوب، والعمرة من مكفرات الذنوب، والحج من مكفرات الذنوب، والزكاة من مكفرات الذنوب ومطهرات الآثام، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والتبسم في وجه أخيك صدقة، وأن تتقي الله بما أمكن ولو بشق تمرة «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، وأنك في كل شيءٍ تنويه لله سبحانه وتعالى فإنه يقع الموقع الحسن في تطهير الذنوب وغفران الآثام، والمرض من مكفرات الذنوب «ما من مسلمٍ يصيبه أذى من مرضٍ فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها»، كما أن السعي على الرزق من مكفرات الذنوب يقول النبي صلى اله عليه وسلم: «إن من الذنوب ذنوبًا، لا يُكَفِّرها إِلَّا السعي على المعاش».

تكفير السيئات

وتابع «جمعة»، أن مكفرات الذنوب والآثام كثيرة جدًّا، وهي التي لخصها سيدنا ﷺ في قوله: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».