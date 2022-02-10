5 مشروعات كبرى تُغير شكل مصر.. القاهرة تستعيد رونقها واختفاء الأسواق العشوائية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق يعمل خلال الفترة الحالية على 5 مشروعات كبرى، بعد الانتهاء من ملف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير مشروعات الإسكان البديل للسكان، كمشروع الأسمرات والمحروسة، وغيرها من مشروعات الإسكان البديل.

5 مشروعات تطوير كبرى أبرزها القاهرة التاريخية

أوضح صديق، في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجري العمل حاليا على 5 مشروعات، هي: تطوير القاهرة التاريخية، حدائق الفسطاط، تطوير المناطق غير المخططة، تطوير الأسواق العشوائية، تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

وأضاف صديق، أن تطوير القاهرة التاريخية، يعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، داخل 5 مناطق، أولها منطقة الحاكم بأمر الله، بهدف إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعودتها إلى رونقها الأصلي.

وأشار إلى تطوير الواجهات الخارجية للعمارات، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بجانب التأهيل الداخلي للعقارات، ويشمل المشروع تحديد نوع الأنشطة داخل المنطقة التاريخية، وتوفير مكان آخر لباقي الأنشطة التجارية، التي لا تتناسب مع طبيعة القاهرة التاريخية.

وتطرق صديق، إلى الحديث عن مشروع حدائق الفسطاط، مؤكدا أنه سيغير معالم القاهرة التاريخية بشكل جذري، خاصة أن المخطط لها بأن تكون المتنفس الأخضر الأول للقاهرة، بالإضافة إلى تجيهزها لتكون مزارا سياحيا عالميا، لمن يريد أن يزور معالم وآثار القاهرة التاريخية والإسلامية، مشيرا إلى أن وضعها على خريطة السياحة داخل مصر.

44 مليار جنيه تكلفة تطوير الأسواق العشوائية

كشف رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن العمل على تطوير 1105 أسواق عشوائية، داخل جميع المحافظات، بإجمالى 306 آلاف وحدة مختلفة النشاط، لافتا إلى تنفيذ 3033 وحدة، وجارى تنفيذ 3171 وحدة بيع، مقدرا تكلفة مشروع تطوير الأسواق العشوائية، بحوالي 44 مليار جنيه، طبقا للرؤية المستقبلية 2030.