في نقاط.. ما تريد معرفته عن مشروع تطوير حدائق الفسطاط

ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة، وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، يجري العمل خلال هذه الفترة، على تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، والذي يعد واحدا من أهم المشروعات، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، من خلال مراعاة التصميم الحضاري الذي يتناسب طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مشروع حدائق الفسطاط، وفقا لما صدر في بيانات سابقة لوزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القاهرة.

ما تريد معرفته عن مشروع تطوير حدائق الفسطاط

- تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط يتم وفق تصور يتضمن إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة.

- يعد مشروع حدائق الفسطاط، مشروع حضاري متكامل يحقق مقاصد سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، في قلب العاصمة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

- يعد مشروع تطوير منطقة الفسطاط استكمالاً للنجاح الذي تحقق في تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وعدد من المحاور والطرق في المنطقة.

- تمثل حديقة تلال الفسطاط إطلالة على تاريخ مصر الخالد.

- تتوسط حديقة تلال الفسطاط هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

- تتضمن حديقة تلال الفسطاط منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.

- هناك مساحة بمنطقة الفسطاط تزيد على 300 فدان في قلب القاهرة، تسعى الحكومة لتحويلها إلى حديقة مركزية على غرار ما حدث في بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

- مشروع تطوير منطقة الفسطاط، سيغير وجه مصر كلها، متكاملاً مع المشروعات الأخرى، التي تتم سواء في تطوير الكورنيش «ممشى أهل مصر»، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير سور مجرى العيون.

- مشروع حديقة تلال الفسطاط، تعد الحديقة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

- يقع مشروع حديقة تلال الفساط على مساحة 500 فدان، لذا فهي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

- ستصبح حديقة تلال الفسطاط مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية.