«صديق» عن تطوير حدائق الفسطاط: سننافس بها على أجمل مدن العالم قريبا

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن مخطط تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث، خاصة أنها مسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، كما تستهدف الحفاظ على النسيج العمراني والمهني والحرفي والاجتماعي: «نعمل على الارتقاء بكل ذلك والحفاظ عليه، وميبقاش في حاجة اسمها مباني متهدمة أو آيلة للسقوط أو نشاطات غير متوافقة مع القاهرة التاريخية».

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «خبر اليوم» عبر قناة «on»: «نعمل على تطوير 60 فدانا على محور جيهان السادات، لمجمع ورش وحرف أكثر من 945 ورشة وحرفة ومسجد وكنيسة وموقف سيارات والكافيتريات حتى نرتقي بوضع الناس، أما منطقة سور مجرى العين فقد تحولت إلى أرقى مناطق القاهرة، وستنافس منطقة حدائق الفسطاط على أجمل المدن في العالم قريبا».

نقل 97% من أهالي عزبة أبو قرن

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، بأن عزبة أبو قرن التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كانت من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وفيها أكثر من 4 آلاف أسرة، وجرى نقل الأهالي لمشروع «معا» في مدينة السلام بنسبة 97%.

سور مجرى العيون أصبح من أرقى مناطق القاهرة

ولفت إلى أن حدائق الفسطاط ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية عبارة عن 500 فدان، كلها عبارة عن حدائق و«فود كورد» والمنطقة الفندقية والمناطق الاستثمارية والتجارية: «وبالنسبة لسور مجرى العيون، فقد كانت من أسوأ مناطق القاهرة، وزرناها اليوم مع رئيس الوزراء، ولن أبالغ عندما أقول إنها أصبحت أرقى مكان في القاهرة، بعدما كانت مليئة بدباغة الجلود وصناعة الغراء وكانت تصيب الناس بالروائح الكريهة».