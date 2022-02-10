بطل تركيا في الملاكمة.. ما لا تعرفه عن كوكسال بابا صاحب أشهر الكوميكس

تصدر اسم البلوجر التركي كوكسال بابا نتائج محرك البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، خاصة بعدما شارك مؤدي المهرجانات عمر كمال، صورة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة معه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من هو كوكسال بابا؟

استطاع البلوجر التركي كوكسال بابا، أن يحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وامتدت شهرته لدرجة أن صورته أصبحت ملصقا أساسيا يستخدمه رواد السوشيال ميديا، فيمها بينهم، ولكن من هو؟

اسمه الحقيقي بكتاش أوغلو، وُلد بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، وكان ذلك سببا في قصر قامته ومظهره المميز الذي يحظى به الآن، وعلى الرغم من مرضه، إلا أنه تمكن من العيش بطريقة ناجحة، إذ سعى إلى الدخول في العديد من المجالات، مثل ممارسة رياضة الملاكمة، إذ استطاع أن يفوز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة 3 سنوات على التوالي، ما جعله يتباهى بذلك، ولكنه لم يستمر طويلا في اللعبة، واتخذ قراره بالاعتزال في عام 2010.

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متابعين كوكسال بابا على موقع «انستجرام»

يتابع البلوجر التركي، أكثر من 2 مليون شخص على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

ويذكر أنه ظهر مؤخرا برفقة مؤدي المهرجانات عمر كمال، في صورة من كواليس أغنيتهم الجديدة، حيث نشرها الأخير، وعلق عليها: «لما أكون على الله حكايتي وصاحبي يخرجني مع بنات.. ادلع يا كوكو يا قلبي»، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك».