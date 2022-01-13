كوكسال بابا يثير الجدل بعد إعلان تواجده في الغردقة.. تفاصيل

أثار البلوجر الشهير«كوكسال بابا» جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عبر صفحته الشخصية أنه متواجد في مدينة الغردقة، حيث نشر «كوكسال بابا» صورة شخصية له عبر صفحته على «الفيس بوك» من أحد المنتجعات السياحية معلقا عليها «أهلا من الغردقة.. Hello From Hurghada».

كوكسال بابا يثير الجدل في الغردقة

فيما لم يؤكد أي مصدر مسؤول تواجد «كوكسال بابا» في مدينة الغردقة، رغم استضافة أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة لعدد من المشاهير الفن والرياضة في الآونة الأخيرة إلا أن المسؤولين لم يعلنوا وصول «كوكسال بابا» إلى الغردقة.

وبدأ المواطنون البحث عن مكان تواجد «كوكسال بابا» في الغردقة من خلال محركات البحث، وذلك شغفا لرؤيته والتقاط الصور التذكارية معه، بعد أن أصبح في الساعات القليلة الماضية حتى أصبح حديث الساعة في الشارع الغردقاوي منذ أعلن عبر صفحته تواجده بالغردقة.

حقيقه تواجد كوكسال بابا في الغردقة

وقال محمد عيد، المدير التسويقي لمجموعة فنادق ومنتجعات سياحية كبرى بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة استضافت العديد من مشاهير الفن والرياضة العالميين في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وكريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، وعائلة كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف «عيد» في تصريحه أنه لم يتم توجيه الدعوة للتركي بكتاش أوغلو والشهير باسم كوكسال بابا لزيارة الغردقة.

من هو كوكسال بابا؟

يذكر أن «كوكسال بابا» هو شخصية تركية معروف باسم «بكتاش أوغلو» ويبلغ من 46 عاما، ومشهور بقصر قامته وسريع الغضب ونال شهرة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا بسبب مواقفه الطريفة حتى أصبح مستهدفا في محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي.