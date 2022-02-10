عمر كمال لـ كوسكال بابا: «ادلع يا كوكو»

يستعد الفنان عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة برفقة البلوجر التركي الذى يتابعه الملايين حول العالم كوكسال بابا، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كواليس تصويرأغنية عمر كمال وكوكسال بابا

وشارك الفنان عمر كمال، جمهوره، صورة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة مع البلوجر التركي كوكسال بابا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعدما روج للأغنية بالأمس عن طريق طرح البرومو الرسمي للأغنية.

وظهر كوكسال بابا برفقه مجموعة من البنات اللاتي يظهرن في الفيديو الخاص بالأغنية، وعلق عليها عمر كمال: «لما أكون على الله حكايتي وصاحبي يخرجني مع بنات.. ادلع يا كوكو يا قلبي».

ونشر عمر كمال، منذ أيام فيديو يضرب فيه كوكسال بابا بطريقة كوميدية، بعدما قال له: «حبيبي أنت متغير معا ليه» وكتب الأول على الفيديو: «لما تصحيك الساعة 4 الفجر تقولك متغير معايا ليه».

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن عمر كمال يعيش حالة من الانتعاشة الفنية؛ فطرح أغنية «أنتي قلبي وربنا» مع شيماء المغربي التي تخطت حاجز الـ35 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كما طرح أغنية بعنوان «بحبك» منذ عدة أسابيع، وأهداها الفنان أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، وتخطت الـ10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وطرح أغنية مع الفنان العراقي نور الزين بعنوان «غالي»، باللهجة الخليجية عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».