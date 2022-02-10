الجفاف يصيب إنتاج فول الصويا عالميا.. والأعلاف والزيوت الأكثر تضرراً

تراجع إنتاج فول الصويا العالمي بمقدار 8.7 مليون طن متري إلى 363.9 مليون طن، بسبب ظروف الجفاف في أمريكا الجنوبية، التي تعد الأكبر إنتاجا على مستوى العالم، وهو ما يؤثر سلبا على إنتاج الأعلاف والزيوت القائمين على فول الصويا عالميا.

وتراجعت توقعات إنتاج فول الصويا البرازيلي والأرجنتيني من التقديرات السابقة لوزارة الزراعة الأمريكية، التي حددت، في تقريرها الخاص بتقدير العرض والطلب على الزراعة في العالم، الإنتاج عند 134 مليون طن متري من فول الصويا البرازيلي في موسم المحاصيل 2021-2022 (سبتمبر-أغسطس)، بانخفاض 5 ملايين طن متري عن تقديرات يناير.

1.5 مليون طن تراجعا متوقعا في فول الصويا

وذكر التقرير، أن توقعات إنتاج فول الصويا الأرجنتيني قد تم تخفيضها أيضًا بمقدار 1.5 مليون طن متري عن التقديرات السابقة إلى 45 مليون طن، وبحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أناليتيكس» فإن إنتاج البرازيل من فول الصويا في الفترة من 2021 إلى 2022 في نطاق 131 مليونا إلى 133 مليون طن متري، بينما يتوقع إنتاج الأرجنتين في نطاق يتراوح بين 45 مليونا و47 مليون طن متري.

وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن الطلب على فول الصويا في الصين في 2021-2022 قد انخفض أيضًا بمقدار 3 ملايين طن متري من تقديرات يناير إلى 97 مليون طن متري.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار يقللان من الطلب العالمي على الوجبات، خاصة بالنسبة للصين، حيث تم أيضًا خفض سحق فول الصويا بمقدار 3 ملايين طن متري إلى 94 مليون طن متري.

استقرار إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية

بالنسبة لفول الصويا في الولايات المتحدة، استقر إنتاج 2021-2022 عند 4.435 مليار بوشل (120.8 مليون طن متري) وفقًا لتقديرات يناير، ولكنه انخفض 219 مليون بوشل على أساس سنوي.

وتقدر مساحة محصول فول الصويا للولايات المتحدة بـ 86.3 مليون فدان، وقدرت توقعات عائد فول الصويا في الولايات المتحدة للسنة التسويقية 2021-2022 (سبتمبر-أغسطس) بنحو 51.4 بوشل / فدان، دون تغيير عن التقدير السابق في يناير.

وقُدر إنتاج زيت فول الصويا في الولايات المتحدة بـ26.2 مليار رطل، بزيادة 295 مليون رطل عن تقديرات الشهر الماضي، في حين ارتفعت توقعات سعر زيت فول الصويا بنسبة 1% عن تقديرات يناير عند 65 سنتًا / رطل.