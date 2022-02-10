نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي والهاتف

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 73.2%، حيث نجح 133301 من الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول محافظة القاهرة

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الخاص بـ بوابة نتائج التعليم الأساسي، ثم الضغط على خانة الشهادة الإعدادية أعلى الشاشة، وبعدها نضغط على خانة نتيجة الشهادة الإعدادية، وبعدها إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي، ثم الضغط على عرض النتيجة، عقب توفير النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول من خلال الاتصال على رقم 09000100 من خلال أي تليفون أرضي، حيث يتم اتباع الإجراءات الخاصة بالحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي وتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بتفاصيل الدرجات الخاصة بكل مادة على حدة، كما يمكن الاتصال على رقم 5757 من أي هاتف محمول وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل.

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أوضحت أنّ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول سارت بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق، باتباع كل التعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي هذا الإطار لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب خلال الإمتحانات.

نتيجة مراحل النقل

ويمكن الحصول على نتائج الصف الخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي ونتيجة الشهادة الإعدادية عام 2022، من خلال الاتصال برقم 09000100 من خلال أي تليفون أرضي، ويتم الحصول على النتيجة بشكل تفصيلي يشمل مجموع الدرجات الخاصة بالطالب في كل مادة.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عودة الفصل الدراسي الثاني 2022 يوم السبت 19 فبراير، على أن يستمر الفصل الدراسي حتى يوم 9 يونيو، مشددة على أنّه لا صحة لمد إجازة الفصل الدراسي الثاني أو تأجيله بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا، وبهذا تكون مدة أيام الدراسة الفعلية نحو 32 أسبوعا.

شروط امتحانات المنازل لـ الثانوية العامة 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب موجه لمختلف المديريات، شروط امتحانات المنازل لطلاب الثانوية العامة، بأن يكون الطالب مقيما إقامة دائمة بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي، أو بطاقة ولي الأمر، أو يكون الطالب يعمل بالمحافظة لمدة لا تقل عن سنة سابقة على سنة تقدمه.