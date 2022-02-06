قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. قرار مهم بشأن احتساب الدرجات

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، سواء من حيث الانتهاء من تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقيا في جميع المواد الدراسية، أو رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، مشددة على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وفق التعليمات المنظمة لذلك، ومراعاة مصلحة الطالب في تقدير الدرجات.

تقدير الدرجة الأعلى في أي سؤال مقالي يأتي في مصلحة الطالب

أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، أنه جرى التنبيه على جميع القائمين على عملية تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي يتم تقدير إجابات الطلاب المكررة على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالنسبة للأسئلة المقالية ويؤخذ بالدرجة الأعلى للطالب.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصححين يكتبوا على السؤال المكرر الأقل في درجة حصول الطالب كلمة «مكرر»، موضحة أن تقدير الدرجة الأعلى في أي سؤال مقالي يأتي في مصلحة الطالب، لافته إلى أن نسبة نجاح الطلاب مرتفعة للغاية.

وأوضحت أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب حول نوعية الأسئلة، مؤكدة أنه في حالة وجود سؤال صعب اختلف على إجابته غالبية الطلاب ولم يتوصلوا للإجابة الصحيحة يتم توزيع درجته على بقية الأسئلة بما يراعي مصلحة الطالب.

لم ترصد إصابات بكورونا بين الطلاب أثناء الامتحانات

وفي سياق متصل، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، أن تصحيح الامتحانات قارب على الانتهاء داخل الكنترولات، لافتاً إلى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء فترة الامتحانات.

من جانبه، شدد هشام منير، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، على مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية وضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

وأضاف «منير» في بيان له، أنه غير مسموح لأي مصحح باصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن، مؤكداً أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، مشدداً على الانتهاء من التصحيح والمراجعة لعرض النتيجة على المحافظ.