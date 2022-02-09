أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن المديرية وفرت لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للنتيجة بنسبة نجاح 73.2%، مشددا على الطلاب بكتابة رقم الجلوس وفق الورقة التي تم تسليها لهم من المدرسة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور انتهاء التصحيح

وأضاف «عطية» في بيان له، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 تم إعلانها عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح الامتحانات، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحا أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على أي معوقات تواجه الطلاب والعمل على حلها مباشرة.

وأكد مدير المديرية، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، والحصول على درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 لاعتمادها من قبل المحافظ، لافتا إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي عقدت ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين والأسئلة المقالية.

وأشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، جاءت من الكتاب المدرسي وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن المديرية سبق ووجهت جميع المدارس بتدريب الطلاب جيداً على نمط الأسئلة التي تعتمد على الفهم وقياس مخرجات التعلم.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- فتح موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا.

- الضغط على خانة «نتائج الامتحانات».

- اختيار خانة «نتيجة الشهادة الإعدادية 2022».

- الحصول على النيتجة بالدرجات كاملة.

وفي سياق متصل، قال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، في بيان له، إن الامتحانات تم وضعها من قبل الموجهين بالمديرية وفق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكداً أن الأسئلة جاءت مباشرة ولم تشمل أي تعقيد.