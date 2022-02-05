نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022.. مديريات التعليم تبدأ رصد الدرجات

تعلن مديريات التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات التي انتهت يوم الخميس الماضي الموافق 3 فبراير الجاري، وعقدت ورقياً على مستوى كل مديرية وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس مراعية لكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 تعلن عقب اعتماد المحافظ

وبدأت المديريات التعليمية، في رصد درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، التي حصلوا عليها في الامتحانات في جميع المقررات الدراسية، مؤكدة على أن عمليات الرصد تتم بدقة شديدة بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه يتم توزيع درجة أي سؤال به خطأ من واضع الامتحان على بقية الأسئلة بما يراعي مصلحة الطلاب.

وأكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، على أنه تم تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، موضحاً أن الإدارة التعليمية بدأت رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي شكوى من أي طالب حول نوعية أسئلة الامتحانات أو طباعة ورق الإجابة أو الأسئلة.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 عقدت ورقيا

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن أعمال رصد الدرجات تتم في كنترولات مؤمنة ويتم متابعتها بشكل يومي، مشيراً إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 عقدت على مستوى المديرية وفق المواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

من جابنه، أكد ياسر أحمد، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، على أنه يجري حاليا رصد الدرجات التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، موضحا أنه سيتم إعلان النتيجة من قبل المديرية عقب اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وأضاف «ياسر» لـ«الوطن»، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، موضحا أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة للوقوف على الحالة الصحية للطلاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، في بيان لها، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس ستعلن عقب اعتمادها رسميا من محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، لافتة في بيان لها، أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.