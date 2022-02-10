الغيوم تحاصر مطروح.. الأمطار تضرب المدن ورفع درجة الاستعداد القصوى (صور)

شهدت محافظة مطروح، سقوط أمطار في مختلف المدن والمناطق السكنية، من مدينة الحمام شرقا، مرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح، وفي أقصى المنطقة الغربية في النجيلة وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا.

وصاحبت الأمطار، رياح متوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما غطت الغيوم مختلف الأنحاء من مطروح حتى الإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

درجات الحرارة في مطروح

وطبقا لطقس مطروح المتقلب، اليوم الخميس، 10 فبراير 2022، سجلت درجات الحرارة العظمى 15 درجة، والصغرى 11 درجة، في أقل معدل انخفاض لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى، وارتفعت نسبة الرطوبة في الجو، لتسجل 57% مع وجود غيوم تحاصر سماء مطروح، ومتوقع سقوط أمطار بنسبة 59%، وزيادة نشاط سرعة الرياح ليسجل 27 كم/ في الساعة.

طوراىء في مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع حالة الاستعدادات في جمع المدن، تحسبا لسقوط كميات كبيرة من الأمطار على مختلف الأنحاء، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن، لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.

وأمر المحافظ، بتجهيز سيارات لشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية، منها طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلى الدولى، وطريق «مطروح - السلوم» الساحلى الدولي، حتى منفذ السلوم البري على الحدود الليبية، وطريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، وطريق «العلمين - وادي النطرون» الدولي، وجميع الطرق السريعة والدولية، التي تربط بين مختلف محافظات مصر مع مطروح.

وشدد شعيب، على ضرورة النزول السريع إلى الشوارع، وسحب أي تجمعات من مياه الأمطار، حال زيادتها في أي مدينة أو منطقة سكنية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق مع الحماية المدنية، وجميع مجالس المدن لمواجهة سوء الأحوال الجوية حتى استقرارها.