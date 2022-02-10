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للأسبوع الرابع.. «من أجل زيكو» يتصدر شباك التذاكر السعودي

«تماسيح النيل» في المركز الثالث بالسعودية.. و«الجريمة» يخرج من السباق

كتب:

نورهان نصرالله
10:55 ص | الخميس 10 فبراير 2022
بوستر فيلم «من أجل زيكو»

بوستر فيلم «من أجل زيكو»

للأسبوع الرابع على التوالي ينجح فيلم «من أجل زيكو» في تصدر المركز الأول في شباك التذاكر السعودي، متفوقا على إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، ولكنه لم يكن الفيلم المصري الوحيد في قائمة الـ «Top 5»، التي تتضمن الأفلام الخمس الأعلى تحقيا للإيرادات.

«تماسيح النيل» في المركز الثالث بالسعودية 

جاء فيلم «تماسيح النيل»  للمخرج سامح عبد العزيزفي المركز الثالث بالقائمة التي كشف عنها موقع «السينما السعودية» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وجاء في المركز الثاني بالقائمة فيلم «Moon fall»، أما في المركز الرابع جاء فيلم الرعب «Scream»، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «Spider-Man: No Way Home»، ليحل محل فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، الذي كان في المركز الخامس الأسبوع الماضي، وخرج من السباق هذا الأسبوع.

وتعرض السينمات السعودية عددا من الأفلام المصرية خلال الفترة الحالية من ضمنها «حامل اللقب»، «مهمة مش مهمة»، «تماسيح النيل»، «الجريمة»، «من أجل زيكو»، بينما تستعد لعرض فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري في 17 فبراير الجاري.

21 مليون جنيه .. إيرادات «من أجل زيكو» في السينما

ووصلت إيرادات فيلم «من أجل زيكو» إلى 21 مليون جنيه، في دور العرض السينمائي، منذ طرحه في بداية يناير الماضي، وبخلاف النجاح الجماهيري حقق الفيلم إشادات نقدية عديدة.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم عمرو عبد الجليل، إسعاد يونس، دياب وليلى عز العرب، تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

 

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محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.