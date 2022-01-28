3 أفلام ينتظرها الجمهور في السينمات فبراير المقبل

تعيش السينما المصرية، حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية، إذ تستقبل دور العرض السينمائي، مجموعة جديدة من الأفلام، التي سيبدأ طرحها الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى عدد من الأفلام التي انتهى صناعها من العمل عليها، وينتظرون موعد عرضها في السينمات، وفقا لخطط الشركات المنتجة، ولتي يقوم ببطولتها مجموعة كبيرة من النجوم.

يشهد الأربعاء المقبل طرح فيلمين جديدين في دور العرض السينمائي، بعد أسبوع من طرح فيلمي «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبد العزيز، و«لعبة شيطان» للمخرج إبرام نشأت، وأصبح الجمهور على موعد مع فيلم «11:11» للمخرج كريم أبو زيد، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، عمر الشناوي ومحمد الشرنوبي.

موعد طرح فيلم حامل اللقب

وفي اليوم ذاته، يستقبل دور العرض السينمائي فيلم «حمل اللقب» للمخرج هشام فتحي، ويعتبر الفيلم البطولة المنفردة الأولى للفنان هشام ماجد، وتشاركه البطولة دينا الشربيني، محمد سلام وأحمد فتحي، وهو من تأليف هشام ماجد و إيهاب بليبل، بالإضافة إلى طرح فيلم «مهمة مش مهمة» للمخرج أيمن العلي، وبطولة عدد من الفنانين: بيومي فؤاد، هالة فاخر وكارولين عزمي.

«كيرة والجن» و«العنكبوت» في موسم عيد الفطر السينمائي

وهناك عدد من الأفلام المقرر طرحها في دور العرض خلال الفترات المقبلة، منها «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، بالإضافة إلى يسرا اللوزي، وكان من المقرر طرحه في بداية العام الجديد، إلا أنه تم تأجيله إلى موسم عيد الفطر السينمائي، مايو المقبل.

وانتهى المخرج مروان حامد، من تصوير مشاهد فيلم «كيرة والجن»، المأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز وهند صبري، ومن المتوقع أن يعرض مايو المقبل.