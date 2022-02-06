جامعة كفر الشيخ تشارك في مهرجان الحرف الشعبية بأسوان

يشارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ في مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار «خير بلادي» بالتعاون مع جامعة أسوان، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة 200 طالب وطالبة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ورش عمل وجولات

ووفقا لبيان صادر عن جامعة كفر الشيخ اليوم، يتضمن المهرجان الجلسة الافتتاحية، وكذلك مجالات التسابق بورش العمل.

كما يجرى تنظيم برنامج سياحي للطلاب، يتضمن جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، إضافة إلى استكمال مجالات التسابق بورش العمل، كما يتضمن المهرجان أيضاً زيارة سياحية إلى السد العالي، ورمز الصداقة، ومعبد فيلة، ومتحف النيل، إلى جانب جولة حرة بمدينة أسوان، كما تستكمل مجالات التسابق بورش العمل.

تعزيز العلاقة بين الجامعات المصرية

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مشاركة وفد طلابي من الجامعة في مهرجان الحرف بأسوان يأتي ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجامعة والجامعات المصرية، بما يحقق تبادل الثقافة الإقليمية، ويسهم في إعداد وبناء جيل جديد من الشباب المبدع في المجالات الثقافية والفنية المتنوعة.

وأضاف بأن الأنشطة الفنية مكملة لباقي الأنشطة في الجامعة، مشيراً إلى اهتمام الأمم بها وأكد أنها تشكل ذاكرة الشعوب.

وأوضح «دسوقي»، أن إدارة الجامعة أعدت خطة للأنشطة الطلابية متنوعة للعام الأكاديمي الجاري، تتضمن أنشطة متنوعة في مختلف مجالات .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ تشجيع الطلاب على التفاعل الإيجابي مع ثقافات العالم، ونشر قيم الحوار، ومعرفة الآخر، وبناء جسر للتواصل بين الحضارات، عن طريق البرامج الثقافية والفنية المتنوعة.