جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى الصداقة الدولي بالمنصورة

تشارك جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي في ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات، الذي تنظمه إدارة ونادى الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، واتحاد الطلاب جامعة المنصورة، خلال الفترة من 7 حتى 10 فبراير الحالي، وذلك بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين في 28 جامعة داخل مصر، يمثلون 36 دولة.

تأتي مشاركة جامعة كفر الشيخ في الملتقى الدولي تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف وحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور رشدي العدوي.

«دسوقي»: الطلاب الوافدون سفراء للجامعات المصرية في بلادهم

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ اهتمام ودعم القيادة السياسية الرشيدة بالطلاب الوافدين، كونهم يعتبرون سفراء للجامعات المصرية فى بلادهم.

وأضاف «دسوقي»، في بيان اليوم الاثنين، أن جامعة كفر الشيخ تسعي لدمج الطلاب الوافدين مع الطلاب المصريين، والاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية المقدمة لهم، وتحقيق التواصل بين الحضارات، وتبادل الخبرات بين الطلاب، ونشر الثقافة، نظراً لأن تنوع الثقافات هو وسيلة للتعارف بين الشعوب.

ملتقى المنصورة لتعزيز روح الصداقة والتضامن الإنساني

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي إن ملتقى الصداقة الدولي الأول، الذي تستضيفه جامعة المنصورة، يهدف إلى تعزيز روح الصداقة والتضامن الإنساني، حيث يشارك في الملتقى الطلاب المصريين والوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابي.

خريطة أنشطة الملتقى تشمل مشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية للملتقى تشمل مشاركة طلاب الجامعة في عدة دورات تدريبية، لتنمية مهاراتهم الشخصية والذاتية.

وأوضح منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، الدكتور رشدي العدوي، أن الملتقى يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية من خلال تمثيل طلاب من كل دولة لدولتهم، ونقل التراث الخاص من خلال الأكلات الشعبية المميزة، وتنظيم ورش عمل عن التنوع الثقافي والحضاري.