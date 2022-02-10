أغنية «خليني في حضنك» لتامر عاشور تتخطى 4 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع

طرح الفنان تامر عاشور، يوم 20 يناير الماضي، أغنيته الجديدة «خليني في حضنك»، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها، كما تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

«خليني في حضنك» تحظى بـ ملايين مشاهدة

تخطى فيديو كليب أغنية «خليني في حضنك» 4 ملايين مشاهدة منذ طرحه، كما تصدر أكثر من مرة قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع أدهم وإلهامي دهيمة.

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كلمات أغنية «خليني في حضنك»

وتقول كلمات الأغنية كالآتي:

خليني ف حضنك يا حبيبي

ده ف حضنك بهدى وبرتاح

أنا كل مشاعري معاك راحوا

وكمان قلبي لقلبك راح

ولا بضحك وأفرح من قلبي

غير لو جمبي أنا.. كانو عينيك

لو تبعد عني ولو ثانية

بتجنن يا حبيبي عليك

وبتحلى الدنيا ف عيني وأنا جمبك فـ ماتبعدنيش

حبك فعلا بيخليني أتمسك بالدنيا وأعيش

وف حضنك بيروح خوفي وده وعد وملزم أنا بيه

مهما تكون يا حبيبي ظروفي قلبك عمري ما هاجي عليه

ألبوم «تيجي نتراهن»

«خليني في حضنك» هي إحدى أغنيات أليوم «تيجي نتراهن»، الذي يعود به تامر عاشور بعد غياب 3 أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية، والذي استمر العمل عليه قرابة العام ونصف العام، وهو من إنتاجه بعد فسخ تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ، ويضم الألبوم 10 أغنيات، وهي: تيجي نتراهن، خليني في حضنك، أحلى الدنيا، حنلها وإنت بعيد، الفترة دي، مفيش جدعنة، وكنت فين، وخلتني أحس، كان موضوع، عود نتكلم.