تامر عاشور وكريم محسن يعلنان عن أحدث أعمالهما.. «تملي» و«قصر الكلام»

يعيش المطربون خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث بدأ معظمهم في التجهيز أو الإعلان عن أغنياتهم وألبوماتهم الجديدة وأعمالهم المقبلة، الذين كان آخرهم الثنائي تامر عاشور وكريم محسن اللذين أعلنا عبر صفحاتهما عن أحدث أعمالهما.

تامر عاشور يكشف عن أعماله الجديدة

كشف الفنان تامر عاشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عن أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا، حيث نشر صورة جديدة له وعلق عليها قائلا: «تملي جرحي ييجي ماللي كانوا أعز ناس وعمرهم ماهانوا قريبا».

كريم محسن يعلن عن أغنيته الجديدة

وهناك أيضًا الفنان كريم محسن الذي أعلن من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» عن أغنيته الجديدة حيث نشر بوستر الأغنية التي جاءت تحمل اسم «قصر الكلام» وعلق عليها قائلا: «قريبا».

يذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد طرح ألبومه الغنائي «تيجي نتراهن» منذ عدة أيام والذي تضمن 11 أغنية من بينها «تيجي نتراهن وكنت فين واقعد نتكلم وكان موضوع وإحنا الدنيا وحنلها وأنت بعيد وغيرهم».

كما طرح 4 كليبات من الألبوم لأربع أغان؛ ولكن بشكل مختلف عن المعتاد، يذكر أن أغنية «كنت فين» من الألبوم هي الأغنية الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» حيث اقتربت نسبة مشاهدتها من المليون مشاهدة.

وتقول كلمات أغنية «كنت فين»:

كنت فين

وحياتي فاضيه وحزني دايم

كنت فين

وبوجعي بسهر وانت نايم

اللي مر عليك ثواني

فات عليا كتير أذاني

وأنت بعد ده كله عادي

راجعلي تاني

اسأل الناس اللي شافت دمع عيني

اسأل الناس اللي كانت بتواسيني

ده اللي كان بيشوف دموعي عليك بيدعي

كنت فين

وأنا نفسي أموت من كتر وجعي

ياله روح مش هتلاقيني