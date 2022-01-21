كلمات أغنية «خليني في حضنك» لـ تامر عاشور.. «أنا كل مشاعري معاك راحوا»

يبحث الجمهور عن كلمات أغنية «خليني في حضنك» للفنان تامر عاشور، إحدى أغنيات ألبوم «عاشور»، الذي يحمل عنوان «تيجي نتراهن»، عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية خليني في حضنك للشاعر حسام سعيد

كلمات أغنية «خليني في حضنك» كتبها الشاعر حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة:

وتقول كلمات أغنية «خليني في حضنك»:

خليني ف حضنك يا حبيبي.. ده في حضنك بهدى وبرتاح

أنا كل مشاعري معاك راحوا.. وكمان قلبي لقلبك راح

ولا بضحك وأفرح من قلبي.. غير لو جنبي أنا كانوا عينيك

لو تبعد عني ولو ثانية.. بتجنن يا حبيبي عليك

وبتحلى الدنيا في عيني

وأنا جمبك فا ماتبعدنيش

حُبك فعلاً بيخليني

أتمسك بالدنيا وأعيش

وفي حضنك بيروح خوفي

وده وعد ومُلزم أنا بيه

مهما تكون يا حبيبي ظروفي

قلبك عمري ما هاجي عليه

أنا مكسب عمري إني قابلتك.. غيرت ف عيني الأيام

طمنتني ع الباقي في عمري .. حققتلي كل الأحلام

أول ما عيونك دي بشوفها.. مش بعرف أشوف غيرها خلاص

إنت هدية ربنا ليا.. إنت حبيبي وأغلى الناس

أغنية خليني في حضنك من ألبوم تيجي نتراهن

تامر عاشور كان طرح أمس 9 أغنيات جديدة من ألبومه «تيجي نتراهن» الذي ينتجه في أول عمل فني بعد غياب 3 سنوات منذ طرحه لألبوم «أيام» الذي طرح عام 2019.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين حسام سعيد وأدهم دهيمة وإلهامي دهيمة وأحمد المالكي وآسر عاشور وفهد ومحمدي وجمال الخولي ومحمود أنور.