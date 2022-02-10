انتحاري يفجر نفسه قرب القصر الرئاسي بالصومال.. والشرطة: عمل إرهابي

قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «سونا» إن انتحاري فجر نفسه، صباح اليوم الخميس، عند تقاطع «عيل جابتا» في العاصمة مقديشيو، أي قرب القصر الرئاسي، وذلك بحسب ما نقلته عن قيادة الشرطة الوطنية، فيما أكدت وسائل إعلام صومالية سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار.

وقالت قناة «روسيا اليوم» إن الانتحاري فجر نفسه في تقاطع معروف بالازدحام، كما أنه وقع بالقري من مركز للاقتراع، فيما صرح المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن، بأن التفجير تسبب في سقوط عدد من المصابين.

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أجهزة الأمن الصومالية تبدأ التحقيق

لفت المتحدث باسم الشرطة الصومالية إلى أن أجهزة الأمن الوطنية وصلت إلى مكان الحادث، للقيام بالتحقيق ملابسات التفجير الإرهابي.

وأتى تفجير اليوم في العاصمة الصومالية، بعد يوم من استهدف مطعم في مدينة «بوصاصو» ذات الأهمية التجارية الواقعة شمال شرق الصومال، أمس الأربعاء، والذي تسبب في سقوط 4 قتلى و7 جرحى.

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الإرهاب يتواصل في الصومال منذ أكثر من عقدين

يعيش الصومال مجموعة من الاضطرابات التي تمتد لأكثر من عقدين، خاصة منذ سقوط نظام محمد سياد بري، ما بين صراعات أهلية وجماعات إرهابية وأعمال إجرامية أخرى.

وتستغل المجموعات الإرهابية، الأوضاع الرخوة في الصومال وغياب السلطة المركزية القوية، لتكثيف عملياتها الإرهابية، خاصة تنظيم «الشباب» المنبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.