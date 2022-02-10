الهجرة تنقل مواطنا مصريا من السعودية بطائرة إسعاف لاستكمال علاجه في بلده

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنّ الوزارة عملت على وجه السرعة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لإنهاء الإجراءات المطلوبة تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم ومساعدة المواطن المصري بالسعودية «أ. ع»، لتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، لنقله إلى مصر في طائرة مجهزة، حيث إنّه في غيبوبة ومرتبط بجهاز تنفس صناعي وفق تقارير الأطباء المعالجين للحالة، موضحة أنّه جرى التواصل والتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في جدة، للوقوف على أبعاد واحتياجات الحالة الطبية.

وتابعت الوزيرة، أنّ القنصلية أكدت أنّ المواطن «أ.ع»، يرقد في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، في غيبوبة كاملة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعي، وفقا لتقارير الأطباء المعالجين للحالة،، وعليه تقدمت أسرة المواطن بطلب لنقله إلى مصر لاستكمال علاجه بإحدى المستشفيات المصرية.

طائرة إسعاف لنقل المواطن بالتنسيق مع وزارة الطيران

وأكدت مكرم أنّها تواصلت مع الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، وتم التنسيق والاتفاق على توفير طائرة إسعاف طبية مجهزة، وفق التقارير الطبية لاحتياجات الحالة، والتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والذي أفاد باستقبال الحالة بمستشفى المطرية التعليمي عن طريق مركز الخدمات الطارئة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنّ القنصلية العامة المصرية بجدة أفادت بأنّه جرى الإسراع في إصدار وثيقة سفر للمواطن المذكور وسهلت حصوله على تأشيرة خروج نهائي من السعودية مع إعفائه من الغرامات المالية التي تقرها السلطات السعودية عادة في حالات تأخر المغادرة.

وزيرة الهجرة تشكر «مصر الخير» لتحملها تكلفة نقل المواطن

ووجّهت وزيرة الهجرة، عميق شكرها للدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، على استجابته السريعة وموافقته على تحمل المؤسسة تكاليف نقل الحالة من السعودية إلى مصر، دون تحمل أسرة المواطن أي نفقات نظرا لعدم قدرتها ماديا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبها، بعثت والدة وشقيقة المواطن المصري «أ.ع»، رسالة شكر وامتنان لرئيس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم، لجهد الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني للاستجابة لاستغاثتهم بنقله من السعودية إلى مصر، لاستكمال علاجه في إحدى المستشفيات المصرية، والتعامل باهتمام شديد لإنهاء إجراءات نقله إلى مصر، كما وجّها الشكر للدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير لتحمل المؤسسة تكاليف نقل أخيها من السعودية إلى مصر.