رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2022

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد اعتماد النتيجة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكتابة رقم الجلوس، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 متاحة الآن

أضافت المديرية في بيان لها، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 متاحة الآن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أنه تم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالتصحيح ورصد الردجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات، لافته إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 خاصة بالفصل الدراسي الأول وتشمل جميع المقررات الدراسية التي أدى فيها الطالب الامتحان، والدرجات التي حصل عليها بالتفصيل.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

- اختيار خانة «نتيجة الشهادة الإعدادية».

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.

وفي سياق متصل، قال ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً على مستوى المديرية وفق جميع المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية ضد فيروس كورونا.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حرصت على التنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها في المديرية للوقوف على سير اللجنة الامتحانية، مؤكداً أنه لتم يتم رصد أي معوقات أمام الطلاب، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.