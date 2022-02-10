رابط الحصول على نتيجة «أولى وثانية» ثانوي بالجيزة.. تعرف على الخطوات

عقب بدء مدارس محافظة الجيزة، إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2022 بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالتصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة، والذي كشفت عنه مدرسة السعيدية، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القاضية بإعلان النتيجة بالتقديرات وليس الدرجات.

الحصول على نتيجة أولى وثانية ثانوي بالرقم القومي

وقال حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن رابط الحصول على نتيجة أولى وثانية ثانوي متاح الآن من خلال الضغط هنا، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة بكتابة الرقم القومي بالتفصيل.

وأضاف «عبدالحكيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نتيجة أولى وثانية ثانوي تم إعلانها وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والمديرية.

وأوضح أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء الامتحانات، موضحاً أن المدرسة حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد أثناء عقد الامتحانات ولم يتم السماح لأي طالب بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحة عدم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة التي ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأشارت المديرية، إلى أن الامتحانات تم وضعها من قبل الموجهين الأوائل وفق المواصفات الفنية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.