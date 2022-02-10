«التعليم» تحدد موقف الطلاب الحاصلين على شهادات غير معادلة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب الحاصلين على شهادات غير معادلة للثانوية العامة، موضحة أن الإجراءات التي يتم اتباعها مع الطلاب الحاصلين على شهادات غير معادلة هي تنفيذ القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2013 والذي ينص على أنه بالنسبة للطلاب العائدين والوافدين من الخارج والتحقوا بمدارس خاصة في أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي فلا يتم مناظرة جميع صفوف هذه الشهادة ويتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأضافت الوزارة في خطاب لها موجه إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية، أن الامتحان بعقد بمعرفة الإدارة التعليمية التابع لها سكن هؤلاء الطلاب مع الأخذ في الاعتبار شرط السن طبقاً للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014.

«التعليم»: الدول التي تفتح مدارس لها بأخرى لا يعتد بشهاداتها للثانوية

وأشارت إلى أن جميع الدول العربية التي تقوم بفتح مدارس لها بأي دولة أخرى لا يعتد بهذه الشهادات وعلى سبيل المثال لا الحصر المدرسة السودانية بليبيا ومدرسة الملك فهد بفينيا والمدارس الليبية والسودانية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن جميع الشهادات الدولية الصادرة من خارج مصر غير معادلة بالنسبة للثانوية العامة.

تعرف على الشهادات غير المعادلة بدولة السودان وليبيا

وأوضحت أن الشهادات غير المعادلة في السودان هي العلوم الشرعية ودبلوم المعلمين والتلمذة الصناعية، وفي قطر جميع الشهادات الصادرة من المجلس الأعلى للتنظيم أي هيئة التقييم ووزارة التربية والتعليم العالي وفي المغرب نظام التعليم بالنقاط والبكالوريا بجميع فروعها.

وأكدت أن الشهادات غير المعادلة للثانوية العامة بليبيا هي الصف الأول والثاني الثانوي التخصصي لجميع الشعب والتعليم عن بعد والمنازل وتعليم الكبار والدراسة الخاصة والثانوية التخصصية نظام الأربع سنوات والتعليم الحر والثانوية العامة العلوم الطبية.