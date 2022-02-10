«الصحة»: 7 خطوات للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بمجموعة من الإرشادات والإجراءات للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

طرق الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته

واستعرضت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته وجاءت على النحو التالي:

- إذا أصبت بالحمى أو السعال أو صعوبة فى التنفس، التمس الرعاية الطبية مبكرا.

- غط فمك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم.

- اغسل يديك بانتظام.

- تجنب الأماكن المزدحمة.

- ارتداء الكمامة.

- تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع لقاحات كورونا آمنة، وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق بشأن الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع بسيط وإحساس بالتعب والإرهاق، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان على لسان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لها، على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.