 وزيرة الثقافة تترأس اجتماع مجلس أمناء «القومي للترجمة» بتشكيله الجديد

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الجلسة الأولى لاجتماع مجلس أمناء المركز القومي للترجمة بتشكيله الجديد، للوقوف على الإنجازات السابقة، ومناقشة خطة الإنتاج والتطوير في الفترة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع، رحبت وزيرة الثقافة بأعضاء المجلس، مؤكدة أنهم يمثلون خبرات عريضة ومتميزة في مجال الثقافة والترجمة والفنون والنشر والعمل القومي البناء، مشيرة إلى ضرورة التكاتف للنهوض بالمركز، ومواصلة رسالته الثقافية التنويرية.

تفاصيل الجلسة الأولى للمركز القومي للترجمة

وعبرت الوزيرة، عن حزنها على رحيل الدكتور جابر عصفور أحد كبار المفكرين والرمز البارز للثقافة والتنوير في مصر والعالم العربي، الذي بدأ حلمه بالمشروع القومي للترجمة، بصدور أول كتاب للمشروع عام 1995، وكان عنوانه «اللغة العليا»، من تأليف الناقد الفرنسي الشهير چون كوين، وترجمة الدكتور أحمد درويش.

وأوضحت أنه صاحب إنجاز الألف كتاب، ومؤسس المركز القومي للترجمة في أكتوبر عام 2006، والأب الروحي لكل العاملين به، وصاحب الأثر الثقافي العميق في تكوين وجدان آلاف المثقفين في مصر والعالم العربي، منذ أن تولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة عام 1993، باعتباره خالد بفكره ومؤلفاته وإنجازاته، داعية الحضور للاستمرار على نهجه واستكمال مشروعه والوقوف دقيقة حداد حزنًا على الراحل الكبير.

جدول الأعمال في المركز القومي للترجمة

وناقش المجتمعون جدول الأعمال والذي تضمن التالي:

أولًا: تقرير عن أعمال 2020/2021 وشؤون الترجمة وشمل خطة الترجمة وحقوق الملكية الفكرية، وضم عدد الكتب التي مدت فترة حقوق ملكيتها الفكرية حتى الآن، ووصلت إلى 105 كتب بين كتب صدرت، ومدت حقوقها للبيع، وكتب طرف قسم التصحيح، وصدر أغلبها، وأتيحت في معرض الكتاب، وكتب أخرى مُدت لاستيفاء إجراءات التعاقد القانونية مع المترجمين.

كما تضمن التقرير، مبادرة كشاف المترجمين بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، في جميع محافظات مصر، وإهداء الفائزين إصدارات المركز مع وضع خطة لتدريبهم تمهيدًا للتعاقد معهم فيما بعد، والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، واعتماد لائحة الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية ومناقشة رفع فئات مكافأة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية، وشروط الترجمة للغير، ولائحة مكتبة المترجم.

ومناقشة إهداء إصدارات المركز مطبوعة بطريقة برايل لمكتبات جامعتي القاهرة وعين شمس والمجلس القومي لشئون الإعاقة، مكتبات تونسية، معهد الدراسات الدبلوماسية، المركز المصري في نواكشوط موريتانيا، البرتغال، جنوب السودان، حياة كريمة، موضوعات الهيئة الاستشارية وسياسة الترجمة للمركز ، مشروع الترجمة عن اللغة العربية والموافقة على ترجمة «الطوق والأسورة» ليحيى الطاهر عبدالله، وخيال الحقل لعبد التواب يوسف إلى الروسية، ضمن الاحتفال بعام التبادل الإنساني المصري الروسي، مشروع منح الترجمة من العربية إلى اللغات الأدنبية بشكل تنافسي.

الاحتفال بمئوية: محمد عفيفي 25 فبراير ، دنيس چونسون-ديفيز 21 يونيو وذكرى مولد الدكتور جابر عصفور 25 مارس 2022، مقترح جوائز المركز في الترجمة ويشمل الجائزة الكبرى جائزة رفاعة الطهطاوي عن مجمل الأعمال، جائزة جابر عصفور في الآداب، جائزة جمال حمدان في العلوم الاجتماعية، جائزة سميرة موسى في الثقافة العلمية، جائزتي ثروت عكاشة في ترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها، وجوائز الترجمة للشباب ثلاثة مراكز، فحص مقترحات الترجمة المقدمة للمكتب الفني في الفترة من 2018 إلى 2020، مشروع للترجمة مباشرة عن الأمهرية .

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، الدكتورة رنا حتة معاون الوزير الاتصالات للشئون الفنية ، الاعلامى نشأت الديهي بالانابة عن رئيس مجلس الأعلى للإعلام، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

اعضاء المركز القومي للترجمة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء المركز القومى للترجمة في 31 أكتوبر 2021، برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويضم أعضاء بحكم مناصبهم، وهم وزير الخارجية أو من ينوب عنه، وزير التعليم العالي أو من ينوب عنه، وزيرة التعاون الدولي أو من ينوب عنه، وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات أو من ينوب عنه، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو من ينوب عنه، رئيس اتحاد الناشرين، ومدير المركز.

إلى جانب أعضاء بصفتهم الشخصية، وهم الدكتور جابر أحمد عصفور (رحمة الله)، الدكتور محمد محمدعناني (عضوية سابقة) عميد المترجمين في مصر، محمد سلماوي (عضوية سابقة) الكاتب الكبير ورئيس اتحاد الكتاب الأسبق، الدكتورة هدى وصفي الناقدة والأستاذة الجامعية ومدير مركز الهناجر الأسبق، عصام السيد المخرج المسرحي القدير، السفيرة مشيرة خطاب صاحبة العمل الوطني المتميز في مجالات الدبلوماسية والأمومة والطفولة، والتعليم، وحقوق الإنسان بالاضافة الى الدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي والأستاذ الجامعي صاحب الاسهامات في مجالات النقد الأدبي والترجمة والعلوم التربوية، والمعني بقضايا الوطن العربي (لبنان)، والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمي الشاعرة، والأديبة والفنانة التشكيلية (الإمارات).